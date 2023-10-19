Что произошло за день: четверг, 19 октября

Соглашение "Газпрома" и CNPC о дополнительных поставках, приближение трех самолетов британских ВВС к границе России, лауреаты премии Сахарова

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о дополнительном объеме поставок по "Силе Сибири" до конца 2023 года.

- Россия поднимала в воздух два Су-27 из-за приближения к границе трех самолетов ВВС Великобритании. Нарушения границы не допущено.

- ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 2,5%, инфляция может составить 7%, считают аналитики, опрошенные ЦБ. В сентябре эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 6,3%.

- Казахстан ввел ограничение на экспорт 106 видов товаров, предназначенных для военных целей, из-за западных санкций, сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

- Министр обороны Израиля признал ответственность за неспособность военных предотвратить нападение ХАМАС. Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре войдут в сектор Газа. В ООН заявили, что в секторе Газа разрушены или повреждены 25% жилых домов.

- Ожирением страдают 11% россиян, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его данным, за последние пять лет доля граждан с ожирением выросла на 30%.

- В России начали готовить специалистов по политологической экспертизе. Она будет проводиться по делам, связанным с признанием НКО или физлиц иноагентами, с распространением экстремистских материалов, призывами к массовым беспорядкам, а также с нарушениями при проведении выборов.

- Лауреатами премии имени Сахарова стали Махса Амини, чья гибель в сентябре 2022 года вызвала протесты в Иране, и иранское женское движение "Женщина, жизнь, свобода".

- Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ. Он довел до 474 число своих голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Самым результативным российским игроком остается Александр Овечкин (822 гола), второе место занимает Сергей Федоров (483).

- Автомобилистам в Москве и Подмосковье порекомендовали менять резину, так как среднесуточная температура не будет превышать плюс 5 градусов.