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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Лауреатами премии имени Сахарова стали Махса Амини и иранское женское движение

Лауреатами премии имени Сахарова стали Махса Амини и иранское женское движение
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Погибшая после задержания в Тегеране год назад Махса Амини и иранское протестное движение "Женщина, жизнь, свобода" объявлены лауреатами премии Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2023 год. Это решение огласила в Страсбурге спикер Европарламента Роберта Метсола.

"16 сентября 2022 года является датой, которая останется в памяти из-за жестокого убийства Махсы Амини, побудившего протестное движение, организованное женщинами, которые назвали его "Женщина, жизнь, свобода". Эти три слова стали синонимом свободы и достоинства в Иране", - сказала она.

Церемония вручения премии состоится 13 декабря на сессии Европарламента.

22-летнюю иранку Махсу Амини в сентябре 2022 года в Тегеране арестовала и избила полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Ее смерть несколько дней спустя вызвала массовые акции протесты в Иране, в которых женщины были в первых рядах. Под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" они протестовали против закона о хиджабе и других дискриминационных актов.

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира 2023 года иранской правозащитнице и вице-президенту правозащитного центра "Защитники прав человека" Наргиз Мохаммади. В момент объявления этого решения Норвежского нобелевского комитета лауреат Наргиз была в заключении.

Премия имени Сахарова "За свободу мысли" вручается ежегодно с 1988 года лицам и организациям, защищающим права и свободы человека. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

Европарламент Иран Роберта Метсола Махса Амини
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