Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

МИД призвал россиян не ездить в Израиль, Ливан и Иорданию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российский МИД призвал сограждан воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в связи с обострением обстановки.

Тем, кто уже находится в этих странах, рекомендовано соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств.

"Обстановка на Ближнем Востоке накаляется. Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по северным и другим районам сектора Газа, вооруженные инциденты в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем. Растет число жертв и раненых. По всему миру проходят массовые протестные акции", - говорится в комментарии МИД.

Ведомство продолжает переговоры с властями Египта и Израиля, чтобы помочь покинуть сектор Газа россиянам, которые попросили им помочь в эвакуации.

"Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тысяч человек, - отмечают в МИД.

9 октября на Смоленской площади рекомендовали гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится - проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с российскими дипломатами.

Хроника 07 – 20 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан МИД сектор Газа Иордания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек

Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу по снижению цен на топливо

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов

Петербургский суд арестовал четверых фигурантов дела о нападениях на прохожих

Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг"

Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг"

Дмитрий Муратов обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов

Дмитрий Муратов обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов

СКР обвинил живущего в Канаде 98-летнего ветерана СС в геноциде на Украине

В МИД РФ заявили, что проверяют сведения об испытаниях на полигоне в Неваде

В МИД РФ заявили, что проверяют сведения об испытаниях на полигоне в Неваде

Кремль заявил, что в РФ не проводят кампаний по преследованию американцев

Кремль заявил, что в РФ не проводят кампаний по преследованию американцев

Генпрокурор РФ указал на высокие риски нелегального завоза оружия из зоны СВО

Генпрокурор РФ указал на высокие риски нелегального завоза оружия из зоны СВО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });