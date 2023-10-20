МИД призвал россиян не ездить в Израиль, Ливан и Иорданию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российский МИД призвал сограждан воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в связи с обострением обстановки.

Тем, кто уже находится в этих странах, рекомендовано соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств.

"Обстановка на Ближнем Востоке накаляется. Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по северным и другим районам сектора Газа, вооруженные инциденты в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем. Растет число жертв и раненых. По всему миру проходят массовые протестные акции", - говорится в комментарии МИД.

Ведомство продолжает переговоры с властями Египта и Израиля, чтобы помочь покинуть сектор Газа россиянам, которые попросили им помочь в эвакуации.

"Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тысяч человек, - отмечают в МИД.

9 октября на Смоленской площади рекомендовали гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится - проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с российскими дипломатами.