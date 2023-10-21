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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:17

Туроператорам РФ рекомендовано приостановить продажу туров в ряд стран Ближнего Востока

Туроператорам РФ рекомендовано приостановить продажу туров в ряд стран Ближнего Востока
Фото: Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Израиль, Ливан, Иорданию, а туристам воздержаться от поездок в перечисленные страны и на палестинские территории.

"На основании официального сообщения МИД России Минэкономразвития информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в Израиле, Ливане, Иордании и на палестинских территориях. Российским туроператорам, турагентам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки", - говорится в сообщении министерства.

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Туркомпаниям рекомендовали в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ.

В министерстве уточнили, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Минэкономразвития также рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию, а туристам, находящимся в этих странах, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Минэкономразвития Израиль Ливан Иордания Ближний Восток
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