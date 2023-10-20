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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для проезда автотранспорта в пятницу вечером после остановки в движении почти на два часа, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Остановка в движении была объявлена в 17:32, сообщение о возобновлении движения поступило в 19:21.

В предыдущий раз движение по мосту перекрывалось во вторник вечером на 50 минут.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крымский мост
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