Крымский мост закрыли для автотранспорта

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта, сообщил в 17:32 телеграм-канал, который информирует о ситуации на подъездах к мосту.

В предыдущий раз движение по мосту перекрывалось во вторник вечером на 50 минут.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео с места.