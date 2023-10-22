Энергоснабжение частично нарушено в курском поселке Тёткино из-за обстрела ВСУ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в воскресенье днем ВСУ обстреляли поселок Тёткино.

"Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света. Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что осколками нанесен ущерб одному из домовладений.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.