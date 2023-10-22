Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.

Об этом написал он в своем телеграм-канале.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 20 октября, всего на предыдущей неделе сирены включали четыре раза.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Ударная волна выбила окна в десятке жилых домов, люди не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Воздушная тревога в Севастополе отменена

Суд Петербурга арестовал очередных фигурантов дела о нападениях на прохожих

Что произошло за день: суббота, 21 октября

Туроператорам РФ рекомендовано приостановить продажу туров в ряд стран Ближнего Востока

Туроператорам РФ рекомендовано приостановить продажу туров в ряд стран Ближнего Востока

Минюст РФ внес в реестр иноагентов бывшего замминистра иностранных дел Кунадзе

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Что произошло за день: пятница, 20 октября

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек

Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу по снижению цен на топливо

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });