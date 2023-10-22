Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.

Об этом написал он в своем телеграм-канале.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 20 октября, всего на предыдущей неделе сирены включали четыре раза.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Ударная волна выбила окна в десятке жилых домов, люди не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.