Воздушная тревога в Севастополе отменена
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге в Севастополе отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев в воскресенье.
Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 17 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.
Как уточнил губернатор, военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты: этот дым безопасен, но запах неприятный.