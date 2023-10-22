Воздушная тревога в Севастополе отменена

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге в Севастополе отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев в воскресенье.

Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 17 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Как уточнил губернатор, военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты: этот дым безопасен, но запах неприятный.