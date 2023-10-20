Губернатор Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в пятницу вечером, отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло почти два часа. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

В период действия предупреждения сообщалось об использовании в городе дымовой завесы для маскировки и сбитой над морем ракете.