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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Губернатор Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в пятницу вечером, отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло почти два часа. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

В период действия предупреждения сообщалось об использовании в городе дымовой завесы для маскировки и сбитой над морем ракете.

Михаил Развожаев Севастополь
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