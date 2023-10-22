Движение по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для проезда автотранспорта в воскресенье днем после остановки движения на полчаса, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Ограничение в движении было объявлено в 16:16, сообщение о его снятии поступило в 16:46.

Утром в воскресенье мост уже перекрывали примерно на час в направлении Керчи.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.