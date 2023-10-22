Сальдо заявил, что летевшие в Крым ракеты ВСУ сбиты над Херсонской областью

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные предприняли попытку атаковать ракетами Крым, три ракеты были сбиты над Херсонской областью, сообщил в воскресенье губернатор Владимир Сальдо.

"Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеских ракеты, летевших на Крым", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье в Севастополе была объявлена ракетная опасность, движение по Крымскому мосту было приостановлено. Воздушная тревога продлилась около 20 минут.