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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Google грозит третий оборотный штраф в РФ из-за запрещенной информации

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Google, составленные Роскомнадзором за неоднократные отказы удалить запрещенную в РФ информацию.

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"В суд поступил административный протокол в отношении Google LLC, обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.13.11 (Повторное совершение административного правонарушения). Дата рассмотрения пока не назначена", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

По данным суда, претензии РКН к Google LLC связаны прежде всего с неоднократным отказом компании удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине.

Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Это третий оборотный штраф Google в РФ. С 2021 года за неоднократные нарушения российского законодательства Google, входящая в Alphabet Inc., дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму около 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы неоднократно привлекались в России к ответственности за то, что не удаляли запрещенный контент. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства подверглась в РФ оборотному штрафу и компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), с которой судом взыскано почти 2 млрд рублей.

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