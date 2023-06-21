ФССП сняла все деньги со счетов российской "дочки" Google - отчет компании

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов РФ в апреле текущего года сняла со счетов российского юрлица Google все денежные средства, они были переведены на депозитный счет службы в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам, говорится в отчете ООО "Гугл" за 2022 год.

В материалах компании говорится, что на 31 декабря 2022 года остаток денежных средств и их эквивалентов составлял 375,5 млн рублей против 3,09 млрд рублей на конец 2021 года и 11,4 млрд рублей на конец 2020 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года на остаток денежных средств ООО "Гугл" был наложен арест.

При этом в 2022 году ФССП списала со счетов компании 10,3 млрд рублей, указано в отчете.

ООО "Гугл" было зарегистрировано в 2005 году и специализировалось на реализации рекламных услуг через интернет и оказании маркетинговых и др. сопутствующих услуг. Конечным бенефициаром компании является интернет-холдинг Alphabet Inc., через Google International LLC.

Штрафы Google

В июне 2022 года ООО "Гугл" инициировало собственное банкротство, 12 сентября арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

С конца 2021 года за неоднократное нарушение российского законодательства на Google дважды накладывались оборотные штрафы, общая сумма которых превысила 29 млрд рублей. Кроме того, миллионные штрафы назначались компании за неудаление запрещенной информации на ее ресурсах, включая YouTube.

12 мая глава ФССП Дмитрий Аристов сообщал "Интерфаксу", что компания "Google - самый большой должник, который должен порядка 30 млрд рублей". "Но значительную часть этих средств мы взыскали. Без ответа они не остались, и всё, что у них было в РФ, а было немало - мы все забрали и отдали государству", - говорил он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По его словам, из-за процедуры банкротства воздействие приставов на компанию в настоящее время ограничено.

В 2022 году выручка ООО "Гугл" снизилась на 82% - до 24,17 млрд рублей, чистый убыток составил 10,18 млрд рублей.