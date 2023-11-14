Google оштрафовали на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 15 млн рублей компании Google за повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России, передал корреспондент "Интерфакса".

Об этом говорится в постановлении исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Александры Михалевой.

Компания признана виновной в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах данных, находящихся на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Представитель компании в заседании не участвовал.

В 2022 году за аналогичное правонарушение Google был назначен такой же штраф.

Кроме того, во вторник Таганский суд Москвы на 23 ноября отложил рассмотрение протоколов об административных правонарушениях, по которым Google вменяется неудаление и повторное неудаление запрещенного контента (ч.ч. 2, 5 ст. 13.41 КоАП РФ). По второму протоколу компании грозит так называемый оборотный штраф.

За неоднократные нарушения российского законодательства компания Google с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд руб. Часть денежных была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.