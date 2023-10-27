Вступление Швеции в НАТО учитывается в военном планировании России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия в своем военном планировании исходит из того, что Швеция рано или поздно станет полноценным членом НАТО, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Журналисты попросили его прокомментировать решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана внести в парламент на ратификацию протокол о присоединении Швеции к НАТО.

"Это абсолютно ожидаемо было. Не буду комментировать внутренние перипетии в рамках НАТО и отношения между союзниками, но имея ввиду стратегическую перспективу, долговременную, конечно, исходим из того, что Швеция раньше или позже присоединится к альянсу. Для НАТО это очень важно, чтобы устранить географические лакуны натовской системы обороны. В нашем военном планировании, разумеется, мы исходили из того, что Швеция станет членом альянса и будет полностью интегрирована", - ответил Грушко.

Турецкий парламент может рассмотреть вопрос о ратификации вступления Швеции в НАТО уже на следующей неделе или через неделю. Также это решение еще не ратифицировала Венгрия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Швеция должна войти в альянс не позднее встречи глав МИД стран Организации 28-29 ноября. Он также напомнил, что в Венгрии говорили, что не будут последними с ратификацией, так что он рассчитывает, что и там этот вопрос не отложат.