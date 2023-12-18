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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Госдепе заявили, что одобрение вступления Швеции в НАТО упростит Турции покупку F-16

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдеп не возражает против продажи Турции самолетов F-16, однако напоминает, что в Конгрессе увязывают этот вопрос с одобрением Анкарой вступления Швеции в НАТО, заявил в понедельник представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

"Мы, со своей стороны, поддерживаем продажу Турции F-16 (...). Но в Конгрессе есть люди, которые решили, что продажа будет возможна лишь в случае одобрения Турцией вступления Швеции в НАТО", - сказал он на брифинге.

"И мы призываем Турцию сделать это как можно быстрее", - добавил Миллер.

Ранее в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на взаимность США по вопросу поставок Вашингтоном истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки Швеции в НАТО.

"Пусть наши коллеги в США успешно проведут вопрос поставок Турции F-16 через конгресс одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО парламентом Турции. Давайте сделаем эти шаги одновременно", - приводит агентство его слова.

Все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже ратифицировали присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.

Анкара НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Турция Швеция
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