Шойгу допустил появление в Финляндии ударных вооружений и войск НАТО

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - НАТО может разместить в Финляндии ударное оружие, способное поражать критически важные объекты на северо-западе России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", - сказал он.

По его словам, на западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно.

Вступление в НАТО Финляндии и, потенциально - Швеции, он назвал "серьезным дестабилизирующим фактором" и добавил, что после присоединения Финляндии к НАТО сухопутная граница России со странами альянса увеличилась почти в два раза.

Министр также назвал общую численность группировки стран НАТО в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии.

"С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и миномётов, 650 самолетов и вертолетов, - сказал он. - Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек".