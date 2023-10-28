Постояльцев сгоревшего в Набережных Челнах отеля разместят в других гостиницах

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Набережных Челнов (Татарстан), где в субботу утром в отеле вспыхнул пожар, помогают постояльцам отеля в размещении в других гостиницах, сообщил журналистам руководитель исполкома города Фарид Салахов.

"(В отеле в момент пожара - ИФ) находились 52 постояльца и 20 человек персонала. Всех быстро вывели из горящего здания и разместили в соседних зданиях, в том числе в здании Дома мебели", - сказал Салахов.

По его словам, были предоставлены автобусы, чтобы перевести постояльцев в другие отели.

Салахов отметил, что ни один человек в результате пожара не пострадал, детей среди постояльцев нет.

Ранее сообщалось, что в субботу утром загорелась четырехэтажная гостиница Kamarooms. Огнем были объяты все этажи отеля. Площадь пожара составила 4 тыс. квадратных метров. Горел утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания были эвакуированы 72 человека.

В 10:45 была объявлена локализация пожара, а 11:05 - ликвидация открытого пламени.