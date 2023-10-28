Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Постояльцев сгоревшего в Набережных Челнах отеля разместят в других гостиницах

Постояльцев сгоревшего в Набережных Челнах отеля разместят в других гостиницах
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Набережных Челнов (Татарстан), где в субботу утром в отеле вспыхнул пожар, помогают постояльцам отеля в размещении в других гостиницах, сообщил журналистам руководитель исполкома города Фарид Салахов.

"(В отеле в момент пожара - ИФ) находились 52 постояльца и 20 человек персонала. Всех быстро вывели из горящего здания и разместили в соседних зданиях, в том числе в здании Дома мебели", - сказал Салахов.

По его словам, были предоставлены автобусы, чтобы перевести постояльцев в другие отели.

Салахов отметил, что ни один человек в результате пожара не пострадал, детей среди постояльцев нет.

Ранее сообщалось, что в субботу утром загорелась четырехэтажная гостиница Kamarooms. Огнем были объяты все этажи отеля. Площадь пожара составила 4 тыс. квадратных метров. Горел утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания были эвакуированы 72 человека.

В 10:45 была объявлена локализация пожара, а 11:05 - ликвидация открытого пламени.

Набережные Челны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самолет, летевший из Москвы в Бишкек, экстренно сел в Самаре

Крупный пожар произошел в отеле в Набережных Челнах

Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за день выбросил пепел на высоту 6 км

Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за день выбросил пепел на высоту 6 км

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Что произошло за день: пятница, 27 октября

Рубль на "Мосбирже" растерял рост к основным валютам на фоне фиксации прибыли

Минэнерго изучит возможность поставки нефтепродуктов в Турцию и Узбекистан

РКН запретил поисковикам выдачу ссылок на 11 иностранных хостинг-провайдеров

РКН запретил поисковикам выдачу ссылок на 11 иностранных хостинг-провайдеров

Генерал Виктор Афзалов стал главкомом ВКС РФ

Набиуллина не ждет серьезного влияния указа о репатриации валютной выручки на курс

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });