В МИД РФ заявили о повреждении беспилотниками стен на складе ядерных отходов Курской АЭС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В МИД России сообщили, что 26 октября в результате атаки украинского беспилотника на Курскую АЭС были повреждены стены склада ядерных отходов.

"Вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции", - говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в Киеве "не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран".

Официальный представитель МИД РФ призвала все правительства осудить действия Киева, которые "чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям". "Профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество также должны дать соответствующую оценку этому акту терроризма", - сказано в комментарии.

26 октября Минобороны сообщило о нейтрализации дрона в районе города Курчатов Курской области, в ночь на 27 октября военное ведомство сообщило о перехвате еще одного дрона над Курской областью.

27 октября пресс-служба Курской АЭС сообщила, что станция работает в штатном режиме. "Подтверждаем, что вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции", - говорилось в сообщении.