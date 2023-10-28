Что произошло за день: суббота, 28 октября

Заявление Минобороны Израиля о новом этапе операции, выступление Эрдогана на митинге в поддержку палестинцев, гибель 33 человек при пожаре на шахте в Казахстане

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава Минобороны Израиля объявил о новом этапе операции против ХАМАС. Йоав Галлант сообщил, что операция в секторе Газа продолжится вплоть до получения новых приказов. Минувшей ночью авиация армии обороны Израиля нанесла удары по 150 целям в секторе Газа - подземным туннелям, боевым площадкам и другой подземной инфраструктуре, сообщили в армии страны.

- При пожаре на шахте "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане, по последним данным, погибли 33 человека. Продолжаются поиски еще 13 шахтеров. Воскресенье объявлено в стране днем траура. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил бывшему заместителю акима Карагандинской области Вадиму Басину взять "АрселорМиттал Темиртау" под управление.

- Эрдоган назвал действия стран Запада главной причиной кризиса на Ближнем Востоке. Выступая на многотысячном митинге в поддержку палестинцев в Стамбуле, он обвинил Израиль в "военных преступлениях" в секторе Газа, а также заявил, что Израиль - "пешка", которой пожертвуют в случае необходимости. В ответ Израиль решил отозвать всех дипломатов из Турции.

- В МИД РФ заявили о повреждении беспилотником стен на складе ядерных отходов Курской АЭС 26 октября. Еще два беспилотника упали на комплекс административных зданий станции, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Вероятного организатора нападений на прохожих в Петербурге заочно арестовали и объявили в розыск. По данным следствия, это молодой человек 2005 года рождения. Ранее были задержаны 11 человек.

- В Набережных Челнах произошел крупный пожар в гостинице. Из здания были эвакуированы 72 человека. Площадь пожара достигала четырех тысяч квадратных метров. К 11:05 открытое пламя было потушено. По данным МЧС, горели кровля и утеплитель фасада.

- В возрасте 96 лет умерла актриса Дарья Пешкова - внучка Максима Горького. Она служила в Вахтанговском театре почти 75 лет.

- "Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу.

- "Спартак" уступил "Факелу" в чемпионате России по футболу со счетом 0:2. "Факел" набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Спартак" - на четвертом месте (20 баллов).