В Севастополе остановили морское сообщение

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе утром в понедельник остановили движение морского транспорта, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Причина остановки не указана. Отмечается, что на конечных остановочных пунктах организован наземный подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Город разделяет Севастопольская бухта на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.

Ранним утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев писал в телеграм-канале, что, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку беспилотников на внешнем рейде над акваторией. Позже Минобороны заявило, что около 4:00 по Москве были обнаружены два морских дрона ВМС Украины, по ним нанесли удар.

Крымский мост с утра закрыли для проезда автотранспорта.