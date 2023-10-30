Крымский мост снова открыли для автотранспорта

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - На Крымском мосту восстановили движение автомобилей, сообщает телеграм-канал, отслеживающий ситуацию на подъездах к мосту.

Сообщение о том, что движение по мосту приостановлено, было опубликовано в 7:36 по Москве. Сообщение о том, что мост открыли для автомобилей - в 8:25.

В воскресенье движение на мосту ограничивали отдельно в направлении Керчи и в направлении Кубани на короткие промежутки времени.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.