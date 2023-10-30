Морское сообщение восстановили в Севастополе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта возобновили утром в понедельник в Севастополе, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Рейд был закрыт с 6:40 по московскому времени. После этого стало известно об использовании военными табельных средств маскировки в районе Севастопольской бухты, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Севастопольская бухта разделяет город на южную и северную части, между ними курсируют паромы и катера.