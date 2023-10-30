Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. Это сообщение он опубликовал в 12:22 по Москве.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Примерно в это же время стало известно о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Утром в Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. После этого стало известно об использовании военными табельных средств маскировки в районе Севастопольской бухты.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 22 октября.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь Крымский мост Черноморский флот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин получает подробные доклады о событиях в Дагестане

Муфтий Северного Кавказа считает, что беспорядки в Дагестане организовали из-за рубежа

Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций

Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций

"Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика

ЦБ выступил против новых ограничений в раскрытии корпоративной информации

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

Рядом с "Шереметьево" загорелся газгольдер АЗС

Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки БПЛА Черноморским флотом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });