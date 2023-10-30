В Севастополе объявили воздушную тревогу

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. Это сообщение он опубликовал в 12:22 по Москве.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Примерно в это же время стало известно о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Утром в Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. После этого стало известно об использовании военными табельных средств маскировки в районе Севастопольской бухты.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 22 октября.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.