В Севастополе объявили воздушную тревогу
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. Это сообщение он опубликовал в 12:22 по Москве.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Примерно в это же время стало известно о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.
Утром в Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. После этого стало известно об использовании военными табельных средств маскировки в районе Севастопольской бухты.
В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 22 октября.
Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.