Минобрнауки предложило формировать разовые диссертационные советы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Минобрнауки разработали новые подходы к защите диссертаций, в том числе предлагают создавать разовые диссертационные советы, а также разрешить защиту по совокупности опубликованных работ, сообщил глава ведомства Валерий Фальков на заседании комитета советников Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

"Предлагается распространить на всю систему аттестации научных кадров наработанный в организациях, получивших право самостоятельного присуждения ученых степеней, опыт формирования разовых диссоветов численностью от пяти до девяти человек для проведения разовой защиты", - сказал Фальков.

По его словам, "мировой опыт проведения защиты позволяет привлечь в состав таких диссертационных советов ученых из числа специалистов именно по профилю конкретной защищаемой диссертации", при этом необходимо создать нормативную базу для функционирования таких советов и обеспечения качества защиты работ.

Глава Минобрнауки продолжил, что в числе подготовленных предложений возможность защиты диссертации по докладу, по совокупности опубликованных работ без написания текста диссертации. Первоначально такие новшества предлагается ввести для технических и естественных наук, где большая часть работы состоит из проведения экспериментов.

Кроме того, считает Фальков, что при защите диссертаций "необходимо шире использовать возможности удаленных технологий".

"Предлагается сформировать широкий пул экспертов по каждой из 360 научных специальностей, затем поступающие в ВАК диссертации направлять трем экспертам в электронном формате, давая им, допустим, не менее десяти дней на рассмотрение", - добавил он.

Университетам, Российской академии науки предложено проработать предложенные нововведения и вынести их на обсуждение пленума ВАК в декабре, сказал министр.