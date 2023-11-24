"Яковлев" заключил договор поставки Superjet 100 с лизингодателем "Азимута"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Яковлев" в ноябре заключило договор поставки самолета Superjet 100 с ООО "Авиапрофлизинг", говорится в материалах реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Речь идет о самолете с бортовым номером 95227. По данным авиационных телеграм-каналов, в сентябре лайнер с таким номером проходил кастомизацию в ливрее авиакомпании "Азимут".

Парк "Азимута" состоит только из Superjet 100, по данным Росавиации, сейчас у компании их 19 штук. Часть из них ранее были поставлены по контрактам с "Авиапрофлизингом".

Также, согласно реестру, в октябре "Яковлев" заключил контракт поставки Superjet 100 с бортовым номером 95229 с АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения".

В пресс-службе "Яковлева" не предоставили дополнительные комментарии об этих контрактах.

В 2024 году ожидается начало серийных поставок импортозамещенной версии "Суперджета" - SJ-100, сообщалось в презентации "Яковлева". Ранее предполагалось, что первые два SJ-100 будут переданы группе "Аэрофлот" до конца текущего года. Согласно комплексной программе развития авиатранспорта, всего до 2030 года "Яковлев" должен произвести 142 самолета этого типа.