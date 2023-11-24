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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

"Яковлев" заключил договор поставки Superjet 100 с лизингодателем "Азимута"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Яковлев" в ноябре заключило договор поставки самолета Superjet 100 с ООО "Авиапрофлизинг", говорится в материалах реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Речь идет о самолете с бортовым номером 95227. По данным авиационных телеграм-каналов, в сентябре лайнер с таким номером проходил кастомизацию в ливрее авиакомпании "Азимут".

Парк "Азимута" состоит только из Superjet 100, по данным Росавиации, сейчас у компании их 19 штук. Часть из них ранее были поставлены по контрактам с "Авиапрофлизингом".

Также, согласно реестру, в октябре "Яковлев" заключил контракт поставки Superjet 100 с бортовым номером 95229 с АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения".

В пресс-службе "Яковлева" не предоставили дополнительные комментарии об этих контрактах.

В 2024 году ожидается начало серийных поставок импортозамещенной версии "Суперджета" - SJ-100, сообщалось в презентации "Яковлева". Ранее предполагалось, что первые два SJ-100 будут переданы группе "Аэрофлот" до конца текущего года. Согласно комплексной программе развития авиатранспорта, всего до 2030 года "Яковлев" должен произвести 142 самолета этого типа.

Superjet 100 Азимут Росавиация Авиапрофлизинг Яковлев Аэрофлот
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