Глава Кузбасса отметил сложность выбора железнодорожного маршрута в Китай

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Северо-Сибирскую железнодорожную магистраль (Севсиб) с Китаем планируется соединить только одним железнодорожным коридором, сообщил "Интерфаксу" губернатор Кемеровской области, председатель совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Сергей Цивилев.

"Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки, пока нет окончательного решения, (строить ли новый ж/д коридор через Туву и - ИФ) через Монголию или идти напрямую (через город Таштагол в Кемеровской области до китайского города Урумчи - ИФ). Строить две дороги, наверное, неправильно", - сказал Цивилев.

Преимуществом трассировки через Таштагол он назвал выход непосредственно к границе России и Китая. "Мы в этом случае не зависим ни от какого другого государства, мы имеем свою собственную границу с Китаем и выходим на эту ветку самостоятельно", - сказал Цивилев.

Одновременно он признал, что маршрут через Таштагол осложняется высокогорьем Алтая и наличием на границе России и КНР особо охраняемой природной территории "Зона покоя Укок".

В опубликованном в октябре плане реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа предусмотрено формирование двух новых железнодорожных коридоров в КНР. Первый коридор предполагает создание Севсиба, который, согласно документу, должен пройти от Нижневартовска (ХМАО) до Белого Яра (Томская область), а также от Таштагола (Кемеровская область) до Урумчи (Китай).

Второй коридор должен пройти через Туву, включив в себя перспективную линию Курагино - Кызыл. Далее железная дорога должна пройти на юг и перейти границу России и Монголии через погранпереход Цаган-Толгой - Арс-Сурь. В Монголии коридор разделяется на два. "Северный" маршрут идет на город Эрденет, примыкает к существующей Трансмонгольской железной дороге, которая через Улан-Батор и Замын-Уудэ выходит в Китай в город Эрлянь (Эрен-Хото), откуда имеется прямой выход на Пекин и Тяньцзинь.

"Западный" маршрут второго коридора предполагает строительство линии от Арс-Сури через монгольский город Кобдо (Ховд) и китайский город Такешкен (Такэшэкэнь) до Урумчи.