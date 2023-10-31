Выборы губернатора Вологодской области пройдут в сентябре 2024 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Выборы нового губернатора Вологодской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года, сообщил "Интерфаксу" член Центризбиркома Константин Мазуревский.

Вечером 31 октября стало известно, что президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио главы региона Георгия Филимонова, который около двух лет был зампредом правительства Подмосковья.

Президент отмечал, что Кувшинников, руководивший Вологодской областью 12 лет, подал в отставку по собственному желанию.