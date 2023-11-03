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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Бывший губернатор Вологодской области станет сенатором от региона

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в ходе представления в правительстве области в пятницу предложил бывшему главе региона Олегу Кувшинникову стать сенатором от региона.

"По поручению президента РФ вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области", - сказал Филимонов.

"Впереди у нас предстоит большая совместная работа. Я рассчитываю на вашу поддержку", - добавил он.

В свою очередь Кувшинников отметил, что принимает предложение "работать в команде".

31 октября президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Вологодской области Кувшинникова и назначил врио губернатора Филимонова, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.

Вологодская область Георгий Филимонов Олег Кувшинников
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