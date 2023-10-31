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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Путин принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова

Врио главы региона назначен Георгий Филимонов, ранее бывший зампредом правительства Московской области

Путин принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова
Георгий Филимонов
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, он подал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом говорится в указе на сайте Кремля.

Врио главы региона тем же указом назначен Георгий Филимонов, он с ноября 2021 года был зампредом правительства Московской области.

Путин провел встречу с Кувшинниковым и Филимоновым, сообщает сайт Кремля. На встрече президент поблагодарил Кувшинникова за 12 лет работы во главе региона и, отметив, что тот пожелал продолжить работу в Вологодской области, пообещал помочь ему в этом, следует из видеозаписи со встречи. Филимонову он пожелал успехов в руководстве регионом, который ему "не чужой".

Путин выразил надежду, что Филимонов и Кувшинников будут дальше "работать в тандеме".

Кувшинников руководил Вологодской областью с декабря 2011 года.

Филимонов в 2003 году окончил РУДН по специальности "международные отношения", он политолог, писал кандидатскую диссертацию в Институте США и Канады РАН, преподавал в РУДН. В своем телеграм-канале он написал, что вырос в Вологодской области и хорошо ее знает. В работе в новой должности он пообещал учитывать достижения прежнего губернатора и "активно применять передовые практики, которые показали эффективность в Московской области".

Вологодская область Владимир Путин Георгий Филимонов Олег Кувшинников
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