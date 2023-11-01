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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в среду после второй за сутки остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Утром в среду движение на мосту уже закрывалось полностью на 53 минуты. Во второй раз пауза в движении продлилась 139 минут.

В предыдущий раз движение на мосту ограничивали дважды за день в понедельник, 30 октября. Общее время остановки в движении тогда составило около двух часов.

Крымский мост
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