Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в среду после второй за сутки остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Утром в среду движение на мосту уже закрывалось полностью на 53 минуты. Во второй раз пауза в движении продлилась 139 минут.

В предыдущий раз движение на мосту ограничивали дважды за день в понедельник, 30 октября. Общее время остановки в движении тогда составило около двух часов.