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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Очереди при проезде к Крымскому мосту устранены

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Очереди при проезде на пункты досмотра перед въездом на Крымский мост полностью устранены спустя девять часов с открытия движения после его двухчасовой остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено в среду в 13:05 после остановки более чем на два часа. После этого в очереди к мосту в обоих направлениях насчитывалось более 500 автомобилей. В течение трех часов после открытия движения количество автомобилей в очереди сохранялось на том же уровне, после чего начало постепенно снижаться.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крымский мост
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