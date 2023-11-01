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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Автомобильную часть Крымского моста перекрыли второй раз за утро

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост во второй раз с утра закрыли для проезда автотранспорта, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 10:46 по Москве.

Мост уже перекрывался после 6:30 утра на 53 минуты.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день.

Крымский мост
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