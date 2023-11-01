Минцифры изменит квоту на бюджетные места IT-специальностей по робототехнике и радиоэлектронике

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры России изменит распределение бюджетных мест на IT-специальности, чтобы до пятой части из них приходилось на связанные с робототехникой и радиоэлектроникой. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы будем менять структуру контрольных цифр (они же бюджетные места - ИФ) приема на IT-специальности, чтобы отдельно квоту, процентов, наверное, 15-20, закладывать на специальности, связанные с робототехникой, с радиоэлектроникой", - сказал Шадаев журналистам в среду.

Он уточнил, что увеличение доли этих специалистов необходимо, чтобы закрыть внутренние потребности в них в РФ.