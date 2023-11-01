Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Минцифры изменит квоту на бюджетные места IT-специальностей по робототехнике и радиоэлектронике

Минцифры изменит квоту на бюджетные места IT-специальностей по робототехнике и радиоэлектронике
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры России изменит распределение бюджетных мест на IT-специальности, чтобы до пятой части из них приходилось на связанные с робототехникой и радиоэлектроникой. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы будем менять структуру контрольных цифр (они же бюджетные места - ИФ) приема на IT-специальности, чтобы отдельно квоту, процентов, наверное, 15-20, закладывать на специальности, связанные с робототехникой, с радиоэлектроникой", - сказал Шадаев журналистам в среду.

Он уточнил, что увеличение доли этих специалистов необходимо, чтобы закрыть внутренние потребности в них в РФ.

Минцифры Максут Шадаев IT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума досрочно лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова

"Ростех" нарастил производство танков в семь раз в 2023 году

Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Опытный образец дальнемагистрального Ил-96-400М совершил первый полет

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

Автомобильную часть Крымского моста перекрыли второй раз за утро

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Вооруженные силы РФ применяют дымовую завесу в Севастопольской бухте

Cилы ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });