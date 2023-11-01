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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Глава Минцифры поддержал идею создания в России кибервойск

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев поддерживает идею о создании кибервойск, если это не коснется вопроса отсрочки от службы в армии для специалистов аккредитованных IT-компаний. Он сказал об этом на форуме CNews.

"По планам создания кибервойск, я в этом смысле, точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях - ИФ)", - сказал министр.

"Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договора. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением. Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает", - добавил он.

Ранее создать кибервойска в составе Росгвардии предложил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Шадаев напомнил, что сейчас действует отсрочка от службы по призыву для граждан до 30 лет, работающих в аккредитованных IT-компаниях.

"Мы недавно внесли изменения в указ, как только подняли призывной возраст, мы тоже это сделали для сотрудников ИТ-компаний. Эта мера работает, но бывают инциденты, которые мы решаем в ручном режиме", - отметил он.

Антон Горелкин Максут Шадаев Минцифры Росгвардия
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