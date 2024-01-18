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Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы пройдет с 22 января по 6 февраля

Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы пройдет с 22 января по 6 февраля
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Специалисты аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет могут с 22 января по 6 февраля подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва, говорится в сообщении Минцифры России.

"Сотрудники ИТ-компаний с 22 января по 6 февраля смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года. Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их", - говорится в сообщении министерства.

В случае, если у сотрудника нет личного кабинета на портале Госуслуг или он не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно, пояснили в Минцифры.

Условия отсрочки и освобождения от призыва

"Обратите внимание. Гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста", - отмечается в сообщении.

Компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 10 февраля через Госуслуги. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования, отметили в министерстве.

Минцифры в свою очередь передаст информацию в Минобороны до 2 марта, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года.

"Требование к периоду работы в аккредитованной ИТ-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы", - напомнили в Минцифры.

Также специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из ранее утвержденного правительством перечня.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 и 2023 годов. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.

Минцифры
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