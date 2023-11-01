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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Минцифры не ждет роста тарифов операторов связи выше инфляции из-за отмены льгот

Льготу по оплате использования LTE, поскольку она уже не стимулирует проникновение новых технологий

Минцифры не ждет роста тарифов операторов связи выше инфляции из-за отмены льгот
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Планируемая отмена льготной ставки по оплате за использование операторами радиочастот LTE не вызовет повышения тарифов для абонентов мобильной связи выше уровня инфляции, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату использования LTE, она 0,1 (понижающий коэффициент - ИФ). Но эта ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE уже точно не новая технология. В этом смысле мы рассматриваем вопрос о повышении платы (за эти частоты - ИФ)", - сказал Шадаев журналистам в среду.

На вопрос, не вызовет ли это повышение тарифов для пользователей, министр ответил: "Нет (не вызовет рост тарифов - ИФ)".

"Это все в рамках, как мы говорим, индекса потребительских цен (уровня инфляции - ИФ). Общая формула - что это не приведет к росту тарифов выше ИПЦ", - сказал Шадаев.

По его мнению, в частности, "от части частот операторы могут отказаться". "Например, 700-й диапазон (частоты в диапазоне 700 МГц - ИФ) - у них же есть часть частот, они их держат, возможно, они от них откажутся и вообще платить (за них - ИФ) не будут", - сказал глава Минцифры.

Он добавил, что этот вопрос уже обсуждался с операторами связи.

Говоря о том, на сколько вырастут затраты операторов при отмене льготной ставки платы за частоты для LTE, министр сообщил, что сейчас его ведомство "ведет расчеты".

"Известия" со ссылкой на источники сообщили, что расходы сотовых операторов за использование частот LTE могут вырасти в 10 раз в связи с отменой понижающего коэффициента, а общие издержки на все частоты - вдвое. По данным газеты, Минцифры готовит новую методику расчета этой платы, исключающую скидку компаниям за пользование радиочастотным спектром для 4G как за перспективную технологию. По мнению опрошенных газетой экспертов, эта ситуация может стать веским поводом для повышения тарифов.

LTE Максут Шадаев Минцифры
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