Сотовые операторы должны прекратить использование зарубежных базовых станций с 2028 г.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сотовые операторы "большой четверки" с 2028 года смогут использовать на своих сетях только российские базовые станции (БС). Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

В сообщении отмечается, что все операторы уже заключили форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что общая стоимость контрактов составляет около 100 млрд рублей.

Как говорится в сообщении Минцифры, до конца марта 2023 года операторы должны сформировать график установки российского оборудования. Сами поставки начнутся с 2025 года.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что для операторов, не подписавших форвардные контракты на закупку российских базовых станций, запрет на использование зарубежного оборудования может заработать уже в 2023 году.

На заседании ГКРЧ также было принято решение, что до следующего заседания комиссии операторы должны актуализировать график покрытия малых населенных пунктов и федеральных дорог сетями LTE. "В основе изменений – поставки по заключенным форвардным контрактам", - уточняет Минцифры. К 2025 году сети LTE появятся во всех населенных пунктах с численностью больше 1 тыс. человек, а к 2032 – на всех федеральных трассах, говорится в сообщении министерства.

Госкомиссия также приняла решение сохранить за операторами диапазон 700 МГц. "Сейчас этот диапазон операторы не используют, но планы есть. В перспективе он подойдет для отдаленных населенных пунктов и дорог, поскольку предполагает наибольшее покрытие", - поясняет Минцифры.

Кроме того, принято решение создать при ГКРЧ рабочую группу, которая рассмотрит варианты диапазонов для беспилотников. Главными участниками рабочей группы станут представители Росавиации, Минпромторга и операторов связи. Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что в РФ для управления беспилотниками могут выделить специальные частоты в диапазоне 1,7-1,8 ГГц, используемые сейчас сетями LTE. При этом в Минцифры "Интерфаксу" говорили, что выделения конкретных диапазонов пока не планируется.

В министерстве уточняли, что Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, Росавиация – отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот. Другие представители ГКРЧ в составе рабочей группы будут участвовать в вопросах выделения частот для БПЛА.