Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Средства от отмены льгот по оплате частот LTE направят на интернет в школах

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Средства, которые будут поступать в бюджет в результате запланированной отмены льгот при оплате радиочастот LTE, в 2024 году предлагается направить на обеспечение высокоскоростного интернета в школах, профессиональных училищах и избирательных комиссия.

Об этом говорится в подготовленных правительством поправках к проекту бюджета, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Кроме того, средства планируется использовать для организации точек доступа Wi-Fi в учебных классах, предоставление в школах и профессиональных образовательных организациях верифицированного цифрового образовательного контента, онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе "Университета Иннополис".

Помимо этого, средства могут быть направлены на строительство и проектирование магистральных ВОЛС для подключения к единой сети электросвязи удаленных районов Якутии, Тувы, Чукотки, Хабаровского края и других регионов.

Решения о конкретном применении этих средств будет принимать правительство.

В начале ноября глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство обдумывает отмену льготы по оплате за использование частот LTE. С 2011 года был введен понижающий коэффициент 0,1 для этих отчислений в качестве стимулирования развития новой технологии. Министр пояснял, что LTE уже не является новой технологией, поэтому и планируется отменить скидку. "Известия" со ссылкой на источник в госорганах писали, что эта мера позволит привлечь в бюджет дополнительно 20 млрд рублей. Эти средства нужны для реализации социальных проектов в области связи, в частности - подключения к интернету небольших населенных пунктов говорил собеседник газеты.

Согласно проекту приказа Минцифры, опубликованному на портале проектов нормативных актов 7 ноября, планируется приостановить на 2024 год действие понижающего коэффициента, учитывающего перспективность технологии, для частот LTE, а также при использовании нескольких радиотехнологий сотовой связи в одной полосе частот.

LTE Иннополис Максут Шадаев Минцифры Хабаровский край Чукотка Тува
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд назначил шесть лет колонии Виктору Батурину по делу о мошенничестве

Суд назначил шесть лет колонии Виктору Батурину по делу о мошенничестве

Лукашенко заявил о масштабной коррупции при экспорте молочной продукции в Россию

Лукашенко заявил о масштабной коррупции при экспорте молочной продукции в Россию

Дума приняла в I чтении законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала

Дума приняла в I чтении законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Кравцов анонсировал появление курсов русского языка для детей мигрантов

Кравцов анонсировал появление курсов русского языка для детей мигрантов

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

В Кремле сожалеют в связи с отказом Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

Путин подписал закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 23%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });