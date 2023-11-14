Средства от отмены льгот по оплате частот LTE направят на интернет в школах

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Средства, которые будут поступать в бюджет в результате запланированной отмены льгот при оплате радиочастот LTE, в 2024 году предлагается направить на обеспечение высокоскоростного интернета в школах, профессиональных училищах и избирательных комиссия.

Об этом говорится в подготовленных правительством поправках к проекту бюджета, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Кроме того, средства планируется использовать для организации точек доступа Wi-Fi в учебных классах, предоставление в школах и профессиональных образовательных организациях верифицированного цифрового образовательного контента, онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе "Университета Иннополис".

Помимо этого, средства могут быть направлены на строительство и проектирование магистральных ВОЛС для подключения к единой сети электросвязи удаленных районов Якутии, Тувы, Чукотки, Хабаровского края и других регионов.

Решения о конкретном применении этих средств будет принимать правительство.

В начале ноября глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство обдумывает отмену льготы по оплате за использование частот LTE. С 2011 года был введен понижающий коэффициент 0,1 для этих отчислений в качестве стимулирования развития новой технологии. Министр пояснял, что LTE уже не является новой технологией, поэтому и планируется отменить скидку. "Известия" со ссылкой на источник в госорганах писали, что эта мера позволит привлечь в бюджет дополнительно 20 млрд рублей. Эти средства нужны для реализации социальных проектов в области связи, в частности - подключения к интернету небольших населенных пунктов говорил собеседник газеты.

Согласно проекту приказа Минцифры, опубликованному на портале проектов нормативных актов 7 ноября, планируется приостановить на 2024 год действие понижающего коэффициента, учитывающего перспективность технологии, для частот LTE, а также при использовании нескольких радиотехнологий сотовой связи в одной полосе частот.