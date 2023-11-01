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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Минцифры сообщило о технической готовности системы ДЭГ к президентским выборам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) технически готова к президентским выборам в 2024 году, если будет принято решение о ее применении, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Минцифры отвечает больше за техническую часть реализации. Политику голосования, регионы, которые могут принять участие в этом, определяет ЦИК. Я только могу сказать, что технически мы готовы к голосованию в электронном виде в необходимом масштабе", - сказал Шадаев на форуме CNews в среду.

По мнению министра, онлайн-голосование не мешает конкуренции на выборах.

"У нас же недавно в сентябре прошел Единый день голосования. Я смотрел статистику по шести главам регионов, которые выбирались - удивительно, но там разнонаправленно (люди голосовали - ИФ). Порядка 780 тыс. человек отдали голоса в электронном виде, и нет приоритета: где-то ДЭГ дал больше за победившего кандидата, где-то (больше - ИФ) офлайн голосовали. В этом смысле перекосов значимых от использования ДЭГа нет, с точки зрения результата. Это абсолютно конкурентная технология", - сказал Шадаев.

В онлайн-голосовании на выборах президента РФ в марте следующего года потенциально смогут принять участие около 49 млн избирателей из 30 регионов страны, где эта технология уже применялась на выборах ранее, сказал ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев. Он отметил, что пока это гипотетический вопрос, потому что решения относительно предстоящей кампании пока нет.

В онлайн-голосовании на выборах в прошедшем сентябре принимали участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе.

Выборы президента РФ, как ожидается, пройдут в марте 2024 года.

Максут Шадаев ДЭГ Минцифры РФ
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