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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Почти 3,8 млн избирателей в 25 регионах РФ проголосовали на выборах дистанционно

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Почти 3,8 млн граждан проголосовали на выборах через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В общей сложности по России в 25 регионах, где применялось наряду с традиционным голосованием электронное, проголосовали 3 790 601 избиратель", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.

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Глава ЦИК напомнила, что участие в ДЭГ приняли 24 субъекта на федеральный платформе и Москва.

"Что касается голосования на федеральной платформе в 24 субъектах РФ, то в общей сложности дистанционно проголосовал 1 276 454 избирателя. То есть явка здесь очень высокая - 88,5% от числа заявившихся на ДЭГ. Было выдано более 1 млн 470 тыс. бюллетеней", - сказала Памфилова.

При этом на столичной платформе Москвы, как отметила глава ЦИК, проголосовало 2 614 147 избирателей.

"Если говорить о федеральной платформе, то наибольший процент проголосовавших дистанционно мы наблюдаем на муниципальных выборах в Камчатском крае - более 50%, Чувашской республике - 43,6% и в Оренбургской области - 39,5%. На более крупных выборах отличилась Свердловская область - на выборах в городскую Думу Екатеринбурга проголосовало 27,11%, на региональных выборах в Псковской области - 24,37%", - заявила Памфилова.

В период с 8 по 10 сентября в России прошли выборные кампании различного уровня. Проводилось более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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