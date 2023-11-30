Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

ЦИК ждет заявок на проведение ДЭГ на президентских выборах от трех десятков регионов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме ожидают, что заявки на проведение дистанционного электронного голосования на президентских выборах подадут больше 30 регионов, сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев. Он сказал об этом на научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.

"На сегодняшний день на выборах президента мы ожидаем заявки от 30 субъектов Российской Федерации о применении ДЭГ. Будет, наверное, больше. Заявки пишут даже те, кто не применял ДЭГ ранее. (...) Сейчас пошли аргументированные заявки", - сказал он.

По его мнению, этому способствовала общероссийская тренировка электронного голосования, состоявшаяся в ноябре, благодаря которой регионы поняли, что могут с помощью ДЭГ повысить явку и дать возможность проголосовать своим избирателям, живущим за пределами субъекта.

При этом Булаев ожидает, что электронного голосования с зарубежных участков на президентских выборах не будет.

"На выборах больших, президентских мы вряд ли будем применять голосование из-за рубежа с зарубежных IP-адресов - именно в силу безопасности. Система становится менее безопасной, как только пошло голосование с IP-адресов зарубежных, поэтому у нас контуры защиты голосования из-за рубежа не принимают. (...) Хотя, конечно, за рубежом достаточно большое количество россиян живет, и было бы правильно дать, но не только граждане хотят зайти в систему голосования ДЭГ", - сказал Булаев.

Ранее он говорил, что на выборах президента в марте 2024 года в ДЭГ потенциально смогут принять участие около 49 млн избирателей из 30 регионов страны, где эта технология прежде уже применялась. Он отметил, что это гипотетический вопрос, потому что решения относительно предстоящей кампании пока нет.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 1 ноября сообщал, что федеральная система ДЭГ технически готова к президентским выборам в 2024 году, если будет принято решение о ее применении.

Общероссийская тренировка онлайн-голосования проходила с 9 октября по 29 ноября.

Максут Шадаев ДЭГ Николай Булаев Центризбирком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Прямая линии" и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

Судоходство на подходах к черноморским портам по-прежнему ограничено

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев уточнен до 1,05 трлн рублей с 1,235 трлн рублей

Весь Ейск остался без водоснабжения

Двое россиян и двое граждан Узбекистана погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Обострение палестино-израильского конфликта

Красный Крест подтвердил освобождение ХАМАС двух россиянок

Красный Крест подтвердил освобождение ХАМАС двух россиянок

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Путин в пятницу планирует встретиться с Сечиным

Путин в пятницу планирует встретиться с Сечиным

Акции связанной с "Северной верфью" компании истребованы в пользу Росимущества

Что произошло за день: среда, 29 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });