ЦИК ждет заявок на проведение ДЭГ на президентских выборах от трех десятков регионов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме ожидают, что заявки на проведение дистанционного электронного голосования на президентских выборах подадут больше 30 регионов, сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев. Он сказал об этом на научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.

"На сегодняшний день на выборах президента мы ожидаем заявки от 30 субъектов Российской Федерации о применении ДЭГ. Будет, наверное, больше. Заявки пишут даже те, кто не применял ДЭГ ранее. (...) Сейчас пошли аргументированные заявки", - сказал он.

По его мнению, этому способствовала общероссийская тренировка электронного голосования, состоявшаяся в ноябре, благодаря которой регионы поняли, что могут с помощью ДЭГ повысить явку и дать возможность проголосовать своим избирателям, живущим за пределами субъекта.

При этом Булаев ожидает, что электронного голосования с зарубежных участков на президентских выборах не будет.

"На выборах больших, президентских мы вряд ли будем применять голосование из-за рубежа с зарубежных IP-адресов - именно в силу безопасности. Система становится менее безопасной, как только пошло голосование с IP-адресов зарубежных, поэтому у нас контуры защиты голосования из-за рубежа не принимают. (...) Хотя, конечно, за рубежом достаточно большое количество россиян живет, и было бы правильно дать, но не только граждане хотят зайти в систему голосования ДЭГ", - сказал Булаев.

Ранее он говорил, что на выборах президента в марте 2024 года в ДЭГ потенциально смогут принять участие около 49 млн избирателей из 30 регионов страны, где эта технология прежде уже применялась. Он отметил, что это гипотетический вопрос, потому что решения относительно предстоящей кампании пока нет.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 1 ноября сообщал, что федеральная система ДЭГ технически готова к президентским выборам в 2024 году, если будет принято решение о ее применении.

Общероссийская тренировка онлайн-голосования проходила с 9 октября по 29 ноября.