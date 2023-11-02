Генпрокуратура РФ подала иск к трем компаниям, связанным с Дальнегорским ГОКом

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ, ранее добившаяся признания незаконными итогов приватизации Дальнегорского ГОКа (Приморский край, оператор единственного действующего борного месторождения в России), добивается взыскания в доход государства долей в трех компаниях, имеющих отношение к этому активу, а также более 2,5 млрд рублей с четырех физлиц.

"В Дальнегорский районный суд 30 октября 2023 года поступило исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации, поданное в интересах Российской Федерации к Минц Б.И. (Борису Иосифовичу, бывшему совладельцу группы "Открытие" - ИФ), Минц Д.Б. (Дмитрию Борисовичу, сыну Бориса Минца - ИФ), Рачкову Д.Н., Гордюшеву И.А. о взыскании вреда в размере 2 441 506 093,71 рублей и обращении в доход Российской Федерации в счет возмещения вреда 100% долей в уставных капиталах ООО "Горно-химическая компания Бор", ООО "Фининвест", ООО НПП "Силика", - сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

В иске в качестве обеспечительных мер содержится требование о наложении ареста на все движимое имущество, в том числе денежные средства, находящиеся на счетах в банках, доли (акции) в уставных капиталах юридических лиц, ценные бумаги и недвижимое имущество отца и сына Минцев, Дмитрия Рачкова (бывший гендиректор "Дальнегорского ГОКа", гендиректор НПП "Силика") и Ильи Гордюшева (бывший управляющий директор O1 Group).

"Исковое заявления принято к производству суда, обеспечительные меры удовлетворены в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Приморья суд 27 сентября 2023 года удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры РФ к "Фининвесту" о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании в доход РФ принадлежащих этой компании 100% долей ООО "Радамант" (Москва), владельца ООО "Дальнегорский ГОК". Материнской компанией самого "Фининвеста" является кипрский офшор Rakspol Trading Limited.

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. ГОК имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

Ранее месторождение эксплуатировало АО "ГХК Бор". В 2015 году оно было признано банкротом. В апреле 2016 года на его базе заработало ООО "ГХК Бор", куда из одноименного АО перешли 2,25 тыс. работников. Деятельность на месторождении стало осуществлять ООО "Дальнегорский ГОК", в котором изначально 51% долей принадлежал ГХК "Бор", 49% - ООО "Радамант".

ООО НПП "Силика" создано в г. Дальнегорске в 2015 году. Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 2 ноября 2023 года, 99% капитала принадлежит "Дальнегорскому ГОКу", 1% - ООО "ГХК Бор".

Выручка Дальнегорского ГОКа в 2022 году составила 3,8 млрд рублей (в 2021 году - 2,9 млрд рублей), чистый убыток - 535 млн рублей (в 2021 году - 379 млн рублей). На конец 2022 года в компании работало 1,893 тыс. человек, говорится в ее отчете.