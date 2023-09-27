Суд удовлетворил иск о возврате Дальнегорского ГОКа в госсобственность

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края на заседании в среду полностью удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ к ООО "Фининвест" (Москва) о признании незаконными итогов приватизации Дальнегорского ГОКа (Приморский край, оператор единственного действующего борного месторождения в РФ).

"Подробности рассмотрения иска будут раскрыты позже", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Арбитражного суда Приморья Инга Сорокина.

Иск был подан 2 августа 2023 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Дальнегорский ГОК" через ООО "Радамант" (Москва) принадлежит "Фининвесту". Материнской компанией самого "Фининвеста" является кипрский офшор Rakspol Trading Limited.

Ранее суд наложил обеспечительные меры: арест на 100% долей в уставных капиталах Дальнегорского ГОКа и "Радаманта", арест на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество этих компаний. Также суд запретил органам управления этих юрлиц принимать решение о выплате дивидендов, вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу, полностью или частично останавливать техпроцессы (кроме ситуаций, необходимых для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий). Кроме того, суд запретил ФНС осуществлять любые действия в отношении долей обеих компаний.

Согласно позиции Генпрокуратуры, принятие этих обеспечительных мер предотвратит причинение ущерба ООО "Дальнегорский ГОК" и государству. При этом применение мер не приведет к невозможности осуществления ответчиками хозяйственной деятельности и не затруднит ее.

Генпрокуратура также считает, что спор связан не только с принадлежностью долей в уставном капитале стратегического для обороны страны и безопасности государства предприятия, но и преследует цель "лишить группу лиц с участием резидентов иностранных государств прав на имущество стратегического предприятия в связи с нарушением закона при приобретении долей в уставном капитале указанного общества".

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. ГОК имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

Выручка ГОКа в 2022 году составила 3,8 млрд рублей (в 2021 году - 2,9 млрд рублей), чистый убыток - 535 млн рублей (в 2021 году - 379 млн рублей). На конец 2022 года в компании работало 1,893 тыс. человек, говорится в ее отчете.