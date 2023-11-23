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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Арестован исполнительный директор возвращенного государству Дальнегорского ГОКа

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Во Владивостоке Первореченский районный суд арестовал на месяц по делу о мошенничестве бывшего гендиректора, а ныне исполнительного директора ООО "Дальнегорский ГОК" Дмитрия Рачкова, сообщила прокуратура Приморского края.

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Рачкову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, с октября 2017 года по июнь 2021 года Рачков с сообщниками "в рамках реализации преступной схемы по дроблению бизнеса для создания "центров прибыли и убытков" заключили формальные договоры между ООО "Дальнегорский ГОК" и аффилированными юридическими лицами". Это позволило вывести и присвоить через офшорные счета за рубежом 218 и 22 млн рублей, говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как считает следствие, в результате преступной деятельности не только причинен серьезный ущерб финансовому положению предприятия, но и образовалась задолженность по налоговым и страховым взносам.

Дальнегорский ГОК, по данным ЕГРЮЛ, на этой неделе сменил владельца: вместо частного инвестора - кипрского офшора Rakspol Trading Limited им стала Российская Федерация в лице Росимущества. Офшор контролировал ГОК через дочернее ООО "Фининвест" и принадлежавшее ему ООО "Радамант".

Смене собственника предшествовал иск Генпрокуратуры к ООО "Фининвест" о взыскании 100% долей ООО "Радамант" (непосредственный собственник ГОКа) в доход Российской Федерации. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил этот иск в полном объеме.

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. ГОК имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

Владивосток Росимущество Генпрокуратура Приморский край Дальнегорский гок
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