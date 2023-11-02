Что произошло за день: четверг, 2 ноября

Новые санкции США, подписание закона о дератификации ДВЗЯИ, побитые температурные рекорды в Москве и других городах

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США расширили санкционный список и включили в него более 150 структур и 37 физических лиц. В него внесены "СПБ биржа", АФК "Система" и связанные с ней структуры, ООО "Арктик СПГ 2". Кроме того, под санкции попали заместители министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, а также Якуб Закриев, который возглавил российский бизнес Danone после его передачи под управление Росимущества.

- Торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября на "СПБ бирже" проводиться не будут. Их планируется начать 6 ноября.

- Курс рубля снизился на фоне новостей о введении США новых антироссийских санкций. К 19:00 доллар подорожал на 61 копейку, до 93,35 рубля. Евро прибавил 1,52 рубля, до 99,32 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,02 рубля, до 96,04 рубля. Рост рынка акций РФ вслед за мировыми площадками сменился вечером снижением. Индекс МосБиржи завершил основные торги откатом ниже 3200 пунктов, индекс РТС составил 1079,82 пункта (-0,8%).

- Путин подписал закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

- Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, за девять месяцев 2023 года - 1 трлн 148,9 млрд рублей чистой прибыли.

- Умер дирижер Юрий Темирканов. Художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича было 84 года.

- Температурные максимумы за всю историю наблюдений 1 ноября были побиты в Москве и еще нескольких городах. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к началу ноября воздушные массы перемещались в центр Европейской России с юга. По его словам, температурный фон в течение зимнего периода в России ожидается около или выше обычных сезонных значений, с оттепелями и сильными морозами.