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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

РФ в 2024-26 гг. выделит около 30 млрд руб. на программу льготных автокредитов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - РФ в ближайшие три года выделит около 30 млрд рублей на программу льготного автокредитования, при этом будут расширены параметры программы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"На поддержку российских компаний в этой сфере и повышение спроса на их продукцию в ближайшие три года будет выделено порядка 30 млрд руб. Средства пойдут на реализацию действующей программы автокредитования, она позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определенным категориям граждан", - заявил Мишустин. Среди них - медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и члены их семьи, перечислил премьер.

"Теперь воспользоваться льготным предложением также смогут люди с ограничениями по здоровью. А при покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%. То есть государство вернет покупателю до 925 тыс. руб.", - продолжил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в программе участвуют автомобили производства "АвтоВАЗа", "УАЗа", "ГАЗа", Haval, произведенные на заводе в Тульской области, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е".

Михаил Мишустин
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