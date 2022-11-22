Программу льготных автокредитов продлили на декабрь и перезапустят в 2023 году

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госпрограмма льготного автокредитования в РФ продлена на декабрь и будет перезапущена в начале 2023 года, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Срок действия программы льготных автокредитов ранее был ограничен 1 декабря.

"В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 года. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года", - отмечает регулятор.

По состоянию на начало ноября с использованием механизма льготных автокредитов в РФ реализовано 34 131 автомобиль. Объем предоставленных скидок составил 7 млрд руб., что составляет чуть менее трех четвертей от общего объема средств, выделенных из бюджета на льготные автокредиты в этом году (9,7 млрд руб.) Всего в 2022 г. с помощью программы планируется продать 50 тыс. автомобилей.

Под условия программы автокредитования подпадают легковые и легкие коммерческие автомобили российского производства "АвтоВАЗа", "УАЗа", "ГАЗа", электромобили Evolute производства липецкого "Моторинвеста", а также собираемые в Тульской области автомобили Haval.

Программа льготных автокредитов

Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере 20% (для жителей Дальнего Востока - 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб., а также скидки на электромобили в размере 35% (но не более 925 тыс. руб.) Сейчас воспользоваться ими могут, в частности, приобретающие первый автомобиль граждане, семьи с одним и более несовершеннолетним ребенком, медработники, работники сферы образования. В середине ноября президент РФ Владимир Путин также поддержал предложение Минпромторга распространить льготные автокредиты на военных и служивших пенсионеров.

Сейчас в проекте бюджета на следующий год на льготное автокредитование заложено 5 млрд руб., что вдвое меньше объема текущего года.

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре вернулся к отрицательной помесячной динамике. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), после майского обвала до отметки в 24,3 тыс. шт. рынок до сентября восстанавливался, показывая помесячный рост, в том числе после перезапуска мер господдержки в июле. Однако в октябре он сократился к сентябрю на 3,2%, до 45 228 проданных новых машин. Такая динамика, в частности, была связана с отрицательными показателями "АвтоВАЗа" как лидера рынка: в октябре продажи Lada упали к сентябрю на 7,3%, до 19 145 шт. (-25,1% г/г)

За 10 месяцев текущего года в РФ реализовано 502 474 легковых и легких коммерческих автомобиля, что ниже показателя за тот же период 2021 г. на 60,8% (почти в 2,6 раза). Продажи "АвтоВАЗа", доля которого на фоне ухода иностранных игроков с начала года выросла до 28,4%, сократились на 51,5%, до 142,91 тыс. машин.