Гендиректор "Данон Россия" Якуб Закриев возглавил и ключевую "дочку" Danone в РФ

Министр сельского хозяйства Чеченской Республики Якуб Закриев Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Зампред правительства Чеченской республики Якуб Закриев, ставший гендиректором АО "Данон Россия" после передачи Росимуществу российского бизнеса Danone под временное управление, возглавил и ключевую "дочку" французской компании в РФ – "Данон трейд", следует из данных ЕГРЮЛ.

Закриев, занимающий также должность министра сельского хозяйства Чечни, возглавил "Данон Россия" 19 июля. На этом посту он сменил Чарли Каппетти, который был генеральным директором обеих компаний с апреля 2017 года.

16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone – АО "Данон Россия". Росимуществу отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций "Данон Трейда").

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании "Данон трейд" в 2022 году составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль – 612,7 млн рублей против 1,4 млрд рублей соответственно. Выручка компании "Данон Россия" в прошлом году выросла до 92,9 млрд рублей с 85,1 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль – снизилась до 5,6 млрд рублей с 8,9 млрд рублей.

Французская Danone в октябре прошлого года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания РФ, в числе которых ГК "Русагро", группа "Черкизово", ГК "Черноголовка", ГК "ЭкоНива", Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК "Система" (владеет агрохолдингом "Степь").